‘कांग्रेस पर अब कभी भरोसा नहीं करना चाहिए’, DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने गठबंधन टूटने पर साधा निशाना

DMK Congress Clash: तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और कांग्रेस के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में सरकार बनाने के लिए अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी को समर्थन दिया। इसके बाद डीएमके ने कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़ लिया। वहीं डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर हमला बोलेत हुए कहा कि DMK को अब कभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।