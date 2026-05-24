24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘कांग्रेस पर अब कभी भरोसा नहीं करना चाहिए’, DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने गठबंधन टूटने पर साधा निशाना

Tamil Nadu Political Crisis: तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने के बाद सियासी तनाव बढ़ गया है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर विश्वासघात और राजनीतिक अवसरवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने सत्ता और पद के लिए सहयोग छोड़ा।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Ashib Khan

May 24, 2026

Tamil Nadu political crisis

कांग्रेस और DMK का टकराव आया सामने (Photo-IANS)

DMK Congress Clash: तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और कांग्रेस के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में सरकार बनाने के लिए अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी को समर्थन दिया। इसके बाद डीएमके ने कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़ लिया। वहीं डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर हमला बोलेत हुए कहा कि DMK को अब कभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

क्या बोले उदयनिधि स्टालिन

पार्टी के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तो कृतज्ञता है और न ही राजनीतिक शालीनता।

उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके कार्यकर्ताओं और मुख्यमंत्री एमके के नेतृत्व की वजह से ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पांच सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में सत्ता और पद के लालच में बिना बताए साथ छोड़ दिया। 

‘कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए’

उदयनिधि ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया क्योंकि वे एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन आज कुछ पदों के लिए वे हमें छोड़कर चले गए। ऐसी कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तमिलनाडु की जनता उन्हें जल्द सबक सिखाएगी

‘कांग्रेस ने बीजेपी को मजबूत किया’

उन्होंने बीजेपी के देशभर में उभार के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उदयनिधि ने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की जीत की वजह हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि कांग्रेस की कमजोर राजनीति ने बीजेपी को मजबूत किया है।

हालिया विधानसभा चुनाव में बहुमत से पीछे रह गई विजय की सरकार को कांग्रेस, वाम दलों, वीसीके और आईयूएमएल का समर्थन मिलने के बाद डीएमके और उसके पुराने सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ गया है। डीएमके की बैठक में कांग्रेस को पीठ में छुरा घोंपने वाला और सहयोगियों की मेहनत पर पलने वाला दल तक बताया गया।

स्टालिन ने TVK पर साधा निशाना 

उधर डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने भी विजय सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि यह सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि समर्थन के आंकड़ों के बावजूद सरकार अस्थिर है और किसी भी दिन गिर सकती है।

स्टालिन ने सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये दल पहले बाहर से समर्थन देने पहुंचे थे, लेकिन बाद में खुद सरकार में शामिल हो गए।

विजय सरकार पर कटाक्ष करते हुए स्टालिन ने कहा कि जैसे बच्चे कुछ दिनों बाद नए खिलौनों से ऊब जाते हैं, वैसे ही लोग भी अभिनेता की सरकार से जल्द ऊब जाएंगे और फिर डीएमके को याद करेंगे।

ये भी पढ़ें

डीएमके-कांग्रेस गठबंधन टूटने से बदले सियासी समीकरण, भाजपा को दिखे नए मौके
राष्ट्रीय
DMK Alliance Breakup

खबर शेयर करें:

Published on:

24 May 2026 11:23 am

Hindi News / National News / ‘कांग्रेस पर अब कभी भरोसा नहीं करना चाहिए’, DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने गठबंधन टूटने पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Twisha Sharma Case: ‘अब सच आएगा सामने’, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान से परिवार को उम्मीद, जांच में गड़बड़ियों की होगी पड़ताल

Twisha Sharma Death Case
राष्ट्रीय

चीन में बैठे भारतीय डॉक्टर ने 3000 किमी दूर हैदराबाद में की सर्जरी, 90 मिनट में हुआ सफल ऑपरेशन

Indian doctor performs remote robotic surgery from Wuhan on Hyderabad.
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटालों पर सियासी घमासान, नई पारदर्शी भर्ती व्यवस्था लाने की घोषणा

Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

नई ‘महामारी’: देश में दोगुनी से ज्यादा रफ्तार से बढ़ी एंग्ज़ायटी

Anxiety increasing in India
राष्ट्रीय

West Bengal Elections: फलता में काउंटिंग शुरू होते ही BJP को बंपर लीड, ममता के करीबी जहांगीर की हालत पस्त

सुप्रीम कोर्ट में हुई दोबारा काउंटिंग (Photo-IANS)
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.