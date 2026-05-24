डीएमके-कांग्रेस गठबंधन टूटने से बदले सियासी समीकरण, भाजपा को दिखे नए मौके

विधानसभा चुनाव परिणामों के तीन सप्ताह बाद ही तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ। डीएमके के तीन प्रमुख सहयोगी कांग्रेस, वीसीके और आइयूएमएल ने टीवीके सरकार में शामिल होकर डीएमके से दूरी बना ली है। इन दलों ने मिलकर 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जो विधानसभा का लगभग 16 प्रतिशत हिस्सा है। सामूहिक रूप से इन तीनों के पास 9 विधायक हैं और टीवीके कैबिनेट में चार मंत्री हैं। वहीं सीपीआई और सीपीएम ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। इस बदलाव ने डीएमके को छोटे दलों तक सीमित कर दिया है।