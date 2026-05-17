Tamil Nadu Politics: क्या मुख्यमंत्री विजय से जलते हैं रजनीकांत? एक्टर ने खुद किया खुलासा

इस दौरान उन्होंने सीएम विजय की भी तारीफ की। रजनीकांत ने कहा कि 52 साल की उम्र में उन्होंने वह हासिल कर लिया, जो कभी एम. जी. रामचंद्रन और एन. टी. रामा राव जैसे दिग्गजों ने किया था। उन्होंने कहा कि विजय ने फिल्म इंडस्ट्री से आकर अपने दम पर बड़ी पार्टियों और बीजेपी को चुनौती दी है। मुझे उनसे जलन नहीं, बल्कि खुशी और हैरानी दोनों है। जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं और मुझे भरोसा है कि वह उन पर खरे उतरेंगे।