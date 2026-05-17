17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Tamil Nadu Politics: क्या मुख्यमंत्री विजय से जलते हैं रजनीकांत? एक्टर ने खुद किया खुलासा

Rajinikanth on Vijay: तमिलनाडु में टीवीके की जीत के बाद मुख्यमंत्री बने विजय को लेकर उठी अटकलों पर रजनीकांत ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि एमके स्टालिन से उनकी दोस्ती राजनीति से ऊपर है और उन्हें विजय की सफलता से कोई जलन नहीं, बल्कि खुशी है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Ashib Khan

May 17, 2026

Rajinikanth reaction vijay

रजनीकांत ने विजय को लेकर दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके की जीत के बाद अभिनेता से नेता बने विजय मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस चुनाव में एमके स्टालिन की पार्टी DMK को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने पूर्व सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा था। साथ ही कुछ लोगों का करना था कि रजनीकांत विजय की कामयाबी से जलते है, जिस पर अब रजनीकांत की प्रतिक्रिया सामने आई है।

क्या बोले रजनीकांत

पूर्व सीएम से मुलाकात को लेकर रजनीकांत ने कहा कि स्टालिन के साथ उनकी दोस्ती राजनीति से परे है और वह मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से न तो जलते हैं और न ही उनके खिलाफ हैं।

चेन्नई स्थित पोएस गार्डन आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रजनीकांत ने कहा कि चुनाव के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में उनके खिलाफ कई तरह की बातें कही जा रही थीं, इसलिए उन्होंने सामने आकर सफाई देना जरूरी समझा।

हमारी दोस्ती राजनीति से ऊपर- रजनीकांत

रजनीकांत ने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद मैं स्टालिन से मिला था। इसे लेकर काफी आलोचना हुई। स्टालिन पिछले 38-40 सालों से मेरे दोस्त हैं। हमारी दोस्ती राजनीति से ऊपर है। लोकतंत्र में जीत-हार सामान्य बात है, लेकिन उनके हारने का मुझे दुख हुआ, इसलिए एक दोस्त के तौर पर उनसे मिलने गया था।

रजनीकांत ने आरोपों को भी किया खारिज

इस दौरान उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि वह विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए स्टालिन से मिले थे। रजनीकांत ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं विजय को रोकने की रणनीति बनाने गया था। मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूं। यह बात साफ हो जानी चाहिए।

विजय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई न देने के आरोपों पर भी रजनीकांत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही विजय जीते, मैंने एक्स पर उन्हें बधाई दी थी। मैं अब राजनीति में नहीं हूं और राजनीति छोड़ चुका हूं। फिर मुझे उनसे जलन क्यों होगी?

विजय की तारीफ

इस दौरान उन्होंने सीएम विजय की भी तारीफ की। रजनीकांत ने कहा कि 52 साल की उम्र में उन्होंने वह हासिल कर लिया, जो कभी एम. जी. रामचंद्रन और एन. टी. रामा राव जैसे दिग्गजों ने किया था। उन्होंने कहा कि विजय ने फिल्म इंडस्ट्री से आकर अपने दम पर बड़ी पार्टियों और बीजेपी को चुनौती दी है। मुझे उनसे जलन नहीं, बल्कि खुशी और हैरानी दोनों है। जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं और मुझे भरोसा है कि वह उन पर खरे उतरेंगे।

ये भी पढ़ें

Tamil Nadu Politics: विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे CM विजय, जानें क्या है पूरा गणित
राष्ट्रीय
CM Vijay will prove his majority in the assembly today

खबर शेयर करें:

Published on:

17 May 2026 12:21 pm

Hindi News / National News / Tamil Nadu Politics: क्या मुख्यमंत्री विजय से जलते हैं रजनीकांत? एक्टर ने खुद किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

18 महीने की बेटी के लिए मां बनी ऑटो ड्राइवर, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने का सपना, संघर्ष और हौसले की ये कहानी आपको भावुक कर देगी

Komal Gaikwad Inspirational story
मुंबई

प्री मानसून लेगा करवट! 17 से 22 मई तक इन राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

heavy rain warning
राष्ट्रीय

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे की मुश्किलें बढ़ी, POCSO मामले में 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए

Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case Update
राष्ट्रीय

Hormuz Crisis: होर्मुज संकट के बीच राहत, 20 हजार टन LPG लेकर गुजरात के कांडला पहुंचा Symi टैंकर

LPG carrier ship Symi reach Deendayal Port Gujarat.
राष्ट्रीय

‘बुलडोजर तो पूरे देश में चलेगा’, बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद BJP मंत्री दिलीप घोष ने ऐसा क्यों कहा?

illegal encroachment crackdown
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.