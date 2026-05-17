18 महीने की बेटी के लिए मां बनी ऑटो ड्राइवर, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने का सपना, संघर्ष और हौसले की ये कहानी आपको भावुक कर देगी

कोमल ने शुरुआत में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन छोटी बेटी की देखभाल करना सबसे बड़ी परेशानी बन गया। घर पर बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। तभी उसे याद आया कि उसने अपने पति से ऑटो चलाना सीखा था। शहर में दूसरी महिलाओं को ऑटो चलाते देखकर उसका हौसला बढ़ा और उसने किराए पर ऑटो लेकर काम शुरू कर दिया। हर सुबह करीब 6:30 बजे वह अपनी बेटी तेजू को साथ लेकर काम पर निकल जाती थी। पहले उसने ऑटो के पीछे बेटी के सोने के लिए छोटी सी जगह बनाई, लेकिन बाद में उसकी परेशानी देखकर ड्राइवर सीट के पास ही लकड़ी की छोटी सीट लगवा दी, ताकि तेजू आराम से उसके साथ बैठ सके।