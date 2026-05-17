17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

18 महीने की बेटी के लिए मां बनी ऑटो ड्राइवर, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने का सपना, संघर्ष और हौसले की ये कहानी आपको भावुक कर देगी

Komal Gaikwad viral video: महाराष्ट्र की कोमल गायकवाड़ अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर ऑटो चलाती हैं। पति के छोड़ने के बाद उन्होंने मेहनत और हिम्मत से अपनी जिंदगी संभाली, जिसकी कहानी अब सोशल मीडिया पर लोगों को प्रेरित कर रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Harshita Saini

May 17, 2026

Komal Gaikwad Inspirational story

अपनी डेढ़ साल की बच्ची के लिोए मां बनी ऑटो चालक (Photo-Instagram)

Komal Gaikwad Inspirational story: महाराष्ट्र में रहने वाली एक महिला की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। कल्याण में ऑटो चलाने वाली कोमल गायकवाड़ की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों को भीवुक कर रही है। पति के छोड़कर चले जाने के बाद कोमल ने हार मानने के बजाय अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर ऑटो चलाना शुरू किया। आज वही मां अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर न सिर्फ घर चला रही है, बल्कि बेटी के बेहतर भविष्य का सपना भी पूरा करने में जुटी हुई है।

कोमल गायकवाड़ का सपना

हर लड़की की तरह कोमल गायकवाड़ ने भी बचपन से एक सामान्य और खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था। पढ़ाई पूरी करना, अच्छी नौकरी पाना और परिवार बसाना उसकी ख्वाहिश थी। लेकिन आर्थिक तंगी ने उसके सपनों की दिशा बदल दी। 10वीं के बाद घर की हालत इतनी खराब थी कि कॉलेज की फीस देना संभव नहीं था। इसी बीच शादी का रिश्ता आया और 2018 में वह परभणी से कल्याण आ गई। यहां उसने गृहिणी बनकर नया जीवन शुरू किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए और भी कठिन परीक्षा तैयार कर चुकी है।

पति ने छोड़ा साथ

साल 2022 में कोमल ने अपनी बेटी तेजू को जन्म दिया। जब उसकी बेटी सिर्फ 18 महीने की थी, तब उसके पति ने काम के बहाने परभणी जाने की बात कही। शुरुआत में कोमल को लगा कि वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगा, लेकिन दिन बीतते गए और वह कभी नहीं लौटा। धीरे-धीरे कोमल को एहसास हुआ कि अब उसे अपनी बेटी की जिम्मेदारी अकेले ही उठानी होगी। एक तरफ पति के छोड़कर जाने का दुख था, दूसरी तरफ पैसों की परेशानी और छोटी बच्ची की चिंता। इन सबने उसे अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद को संभाला और जिंदगी से लड़ने का फैसला किया।

बेटी को साथ लेकर सड़कों पर उतरी मां

कोमल ने शुरुआत में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन छोटी बेटी की देखभाल करना सबसे बड़ी परेशानी बन गया। घर पर बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। तभी उसे याद आया कि उसने अपने पति से ऑटो चलाना सीखा था। शहर में दूसरी महिलाओं को ऑटो चलाते देखकर उसका हौसला बढ़ा और उसने किराए पर ऑटो लेकर काम शुरू कर दिया। हर सुबह करीब 6:30 बजे वह अपनी बेटी तेजू को साथ लेकर काम पर निकल जाती थी। पहले उसने ऑटो के पीछे बेटी के सोने के लिए छोटी सी जगह बनाई, लेकिन बाद में उसकी परेशानी देखकर ड्राइवर सीट के पास ही लकड़ी की छोटी सीट लगवा दी, ताकि तेजू आराम से उसके साथ बैठ सके।

दिनभर मेहनत के बाद भी कोमल की कमाई सिर्फ 400-500 रुपये रोज होती थी, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रही। आखिरकार, पांच महीने पहले उसने EMI पर अपना खुद का ऑटो खरीद लिया।

सोशल मीडिया पर वीडियो हुई वायरल

कोमल और उसकी बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोग उसकी हिम्मत और संघर्ष की खूब तारीफ करने लगे। आज उसकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कोमल का सबसे बड़ा सपना अब अपनी बेटी तेजू को अच्छी शिक्षा देना है। जिस गरीबी ने उसकी पढ़ाई छीन ली, वही कमी वह अपनी बेटी की जिंदगी में कभी नहीं आने देना चाहती। वह चाहती है कि तेजू अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े और जिंदगी में वह हर मौका पाए, जो उसे नहीं मिल सका।

ये भी पढ़ें

खेत में घास काटते हुए लड़की ने अटेंड की ऑफिस मीटिंग, मैनेजर का रिएक्शन इंटरनेट पर हो रहा वायरल
शिक्षा
Rutuja viral post

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मोटिवेशनल स्टोरी

viral news

वायरल वीडियो

Published on:

17 May 2026 12:23 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 18 महीने की बेटी के लिए मां बनी ऑटो ड्राइवर, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने का सपना, संघर्ष और हौसले की ये कहानी आपको भावुक कर देगी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘आशा भोसले ने पोते को बताया था अपना बॉयफ्रेंड’ दादी की मौत के बाद चिंटू भोसले ने बताया कारण

Asha Bhosle grandson Chintu Bhosle big revealed said one time Dadi called me her boyfriend this big reason
बॉलीवुड

राजधानी एक्सप्रेस में आग का असर: मध्य रेलवे की ट्रेनें प्रभावित, कामायनी एक्सप्रेस का बदला समय

Rajdhani Express fire Central Railway train status
मुंबई

VIDEO: दिनदहाड़े सड़क पर छेड़छाड़ का शिकार हुई कॉमेडियन केली, फेंककर मारी मनचले को चप्पल

Comedian Kelly Collette sexual assault by 24 years E-bike rider He also previously attacked 24 women
हॉलीवुड

एक विमान, एक ही कार्यक्रम, फिर भी सुनेत्रा पवार ने प्रफुल्ल पटेल को नहीं लगने दी भनक, उतरते ही मिला खलबली मचाने वाला व्हाट्सएप मैसेज

Sunetra pawar Praful Patel Sunil Tatkare
मुंबई

अनुराग कश्यप पर गिरेगी गाज! ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे फिल्ममेकर, कोर्ट ने दिया कड़ा आदेश

Anurag Kashyap controversial tweet on Brahmins surat court registration Criminal case and FIR against filmmaker
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.