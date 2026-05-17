Monsoon Entry: मानसून की अंडमान में धमाकेदार एंट्री, महाराष्ट्र और मुंबई में कब तक पहुंचेगा?

देशभर में भीषण गर्मी के बीच मानसून को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पुष्टि की है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके केरल में 26 मई के आसपास पहुंचने की संभावना है। इस बार मानसून ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में सामान्य तारीख से पहले दस्तक दी है, जिससे जल्दी बारिश शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसे में मुंबई में मानसून का आगमन 10 जून तक हो सकता है।