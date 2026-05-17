राजधानी एक्सप्रेस में आग का असर: मध्य रेलवे की ट्रेनें प्रभावित, कामायनी एक्सप्रेस का बदला समय

पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय के सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव के मुताबिक, ट्रेन वहीं खड़ी (सुबह 9 बजे तक) है और जैसे ही डीजल इंजन आएगा, इसे आगे के सफर के लिए रवाना किया जाएगा। प्रभावित यात्रियों को भोजन-पानी उपलब्ध कराया गया है और उन्हें अन्य कोचों में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा, कोटा में प्रभावित यात्रियों के लिए एक नए कोच की व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है और तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं।