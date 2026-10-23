​​​​​PM मोदी को जन्मदिन की बधाई देने पर नाती का सुशील कुमार शिंदे ने किया बचाव, बोले- बैनर लगाने से क्या बिगड़ गया?

शिखर पहाड़िया की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बधाई संदेश वाले बैनर लगाए जाने की खबर सामने आने के बाद शिंदे ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। किसी को शुभकामनाएं देने या उनसे मिलने से विचारधारा नहीं बदलती। शिंदे ने कहा कि उन्हें भी कई बार भाजपा में आने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वह कांग्रेस में हैं और वहीं काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं कांग्रेस में हूं तो भाजपा में आकर क्या करूंगा? मैं वहीं काम करूंगा, जहां हूं। भाजपा में आकर आपके काम में दखल क्यों दूं?