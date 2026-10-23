23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अमित शाह के बयान पर वेणुगोपाल का पलटवार: ‘बेबुनियाद दावों में जी रही BJP, क्या चुनाव आयोग के दम पर जीतने का घमंड है?’

KC Venugopal Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर कि कांग्रेस और राहुल गांधी अगले 30 वर्षों तक सत्ता में नहीं आएंगे, कांग्रेस के संगठन महासचिव और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने पलटवार किया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Updated: 23 Oct 2026, 4:59 PM IST

KC Venugopal

KC Venugopal (Photo-IANS)

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर कि कांग्रेस और राहुल गांधी अगले 30 वर्षों तक सत्ता में नहीं आएंगे, कांग्रेस के संगठन महासचिव और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने पलटवार किया है। वेणुगोपाल ने इसे बीजेपी का 'बेबुनियाद आत्मविश्वास' करार देते हुए सवाल उठाया कि क्या भाजपा को यह लगता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार या भविष्य के चुनाव आयुक्त उनकी मदद करेंगे? उन्होंने कहा कि ऐसा दावा हकीकत में बदलने वाला नहीं है और देश की जनता भी इसे स्वीकार नहीं करेगी।

इंडिया गठबंधन के आंदोलन से घबराए पीएम और गृह मंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयानों पर के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के आंदोलन और जनता के बदले मिजाज की वजह से ही वे ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जो कहना है कहने दीजिए और राहुल गांधी पर जो आरोप लगाना है लगाने दीजिए, लेकिन देश की जनता अब सब समझ चुकी है। हर जगह 'वोटों की चोरी' दोहराई नहीं जा सकती। इसे हर हाल में रोकना होगा। हमने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके है और अब सड़कों पर भी व्यापक स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। वेणुगोपाल ने पीएम मोदी के पिछले बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में '400 पार' का दावा करने वाले अब विपक्षी एकजुटता से पूरी तरह डर चुके हैं, जो उनके बयानों में साफ झलकता है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की बड़ी रैली होगी।

आरटीआई खुलासे का दावा: चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

के.सी. वेणुगोपाल ने एक हालिया आरटीआई खुलासे का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीधे तौर पर चुनाव आयोग के कामकाज में दखल दे रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जब भी कैबिनेट सचिव को कोई पत्र भेजता था, तो उसे यह टिप्पणी लिखकर लौटा दिया जाता था कि 'इस पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है'। इसका मतलब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को इस बात की जानकारी थी। हम जो कहते आ रहे थे, वह अब साबित हो गया। मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का गलत इस्तेमाल करके चुनाव से जुड़ी ऐसी हरकतें कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Oct 2026, 4:59 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / अमित शाह के बयान पर वेणुगोपाल का पलटवार: ‘बेबुनियाद दावों में जी रही BJP, क्या चुनाव आयोग के दम पर जीतने का घमंड है?’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हर दो साल में मौत की दस्तक! पहले मां, फिर पिता और भाई, अब जिगरी दोस्त के हमले में गई सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर की जान

Chhatrapati Sambhajinagar Murder
राष्ट्रीय

Diljit Dosanjh Delhi Concert : दिल्ली में 30 अक्टूबर को ही होगा दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, मंजूरी मिलने के बाद खत्म हुआ सस्पेंस

Diljit Dosanjh Delhi Concert
राष्ट्रीय

दिल्ली में SIR के खिलाफ फिर विरोध शुरू, पुलिस ने कई प्रदर्शनकरियों को हिरासत में लिया

delhi portest news
राष्ट्रीय

Bihar MLC Election: शिक्षकों की सीट पर अब तक 30.19% और स्नातकों पर 12.88% हुआ मतदान, बवाल के बाद अनंत सिंह के समर्थक हिरासत में

Bihar MLC voting
राष्ट्रीय

बिहार MLC चुनाव: मतदान के बीच करीबी छोटू सिंह की गिरफ्तारी पर भड़के अनंत सिंह, बोले- वे सरकार में हैं और उन्होंने जुल्म किए

Bihar MLC Election Voting
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.