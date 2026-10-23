अमित शाह के बयान पर वेणुगोपाल का पलटवार: ‘बेबुनियाद दावों में जी रही BJP, क्या चुनाव आयोग के दम पर जीतने का घमंड है?’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयानों पर के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के आंदोलन और जनता के बदले मिजाज की वजह से ही वे ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जो कहना है कहने दीजिए और राहुल गांधी पर जो आरोप लगाना है लगाने दीजिए, लेकिन देश की जनता अब सब समझ चुकी है। हर जगह 'वोटों की चोरी' दोहराई नहीं जा सकती। इसे हर हाल में रोकना होगा। हमने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके है और अब सड़कों पर भी व्यापक स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। वेणुगोपाल ने पीएम मोदी के पिछले बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में '400 पार' का दावा करने वाले अब विपक्षी एकजुटता से पूरी तरह डर चुके हैं, जो उनके बयानों में साफ झलकता है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की बड़ी रैली होगी।