हर दो साल में मौत की दस्तक! पहले मां, फिर पिता और भाई, अब जिगरी दोस्त के हमले में गई सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर की जान

इसी दौरान उसका जिगरी दोस्त पवन पराशर भी उसके पीछे आ रहा था। दोनों सोशल मीडिया रील्स में भी साथ नजर आते थे। रास्ते में एक पान की दुकान पर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद बंटी घर की ओर निकल गया। आरोप है कि गुस्से में पवन ने बजरंग चौक के पास भीड़भाड़ वाली सड़क पर कार से बंटी की स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। बंटी सड़क पर गिर गया तो पवन ने उस पर हमला कर दिया और बेरहमी से मारपीट की। गंभीर चोटों के कारण बंटी की मौके पर ही मौत हो गई। दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।