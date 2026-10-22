Gujarat Accident: पहाड़ी से स्कूटर फिसलने से गिरे पति-पत्नी की मौत, ट्रक की टक्कर से महिला शिक्षक ने तोड़ा दम

पंचमहाल जिले के हालोल में कंजरी बाईपास रोड पर गुरुवार को ट्रक और स्कूटर की टक्कर में महिला शिक्षक की मौत हो गई। मृतका की पहचान निमिषा पटेल के रूप में हुई है। वह हालोल स्थित नालंदा स्कूल में कार्यरत थीं। जानकारी के अनुसार निमिषा पटेल स्कूटर से स्कूल जा रही थीं। इसी दौरान कंजरी बाईपास रोड पर चौराहे के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि निमिषा को संभलने का मौका नहीं मिला और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर उनके परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना से परिवार और स्कूल में शोक का माहौल है।