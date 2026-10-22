22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

Ahmedabad : सिविल अस्पताल में 400 पथरियों से भरा महिला का पित्ताशय निकाला

सिविल अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग ने एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण मामले में 31 वर्षीय महिला को चिकित्सकों ने दर्द मुक्त कर दिया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Updated: 22 Oct 2026, 9:24 PM IST

civil hospital Ahmedabad

फाइल फोटो।

Ahmedabad: शहर के सिविल अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग ने एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण मामले में 31 वर्षीय महिला का गंभीर संक्रमण, अत्यधिक सूजन और आसपास के महत्वपूर्ण अंगों से चिपके पित्ताशय को दूरबीन (लेप्रोस्कोपिक) पद्धति से सफलतापूर्वक निकाल दिया। निकाले गए पित्ताशय में करीब 400 छोटी-बड़ी पथरियां और मवाद भी था।अस्पताल में पिछले दिनों इस महिला मरीज को पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द, बुखार और उल्टी की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था।

जांच में पता चला कि पित्ताशय में गंभीर सूजन थी और यह ओमेंटम, ड्यूओडेनम तथा बड़ी-छोटी आंतों से चिपक गया था। मरीज पहले भी पित्ताशय की पथरी के कारण पेंक्रियाज में सूजन की समस्या झेल चुकी थी। उसे पूर्व में भी उपचार दिया गया था। उसके बाद महिला को थोड़ा आराम हुआ लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे काफी दर्द का सामाना करना पड़ा था।

पित्ताशय में बड़ी संख्या में पथरियों तथा संक्रमण की पुष्टि

इस बार सोनोग्राफी और सीटी स्कैन में पित्ताशय में बड़ी संख्या में पथरियों तथा संक्रमण की पुष्टि हुई। मरीज में खून की कमी होने के कारण सर्जरी से पहले दो यूनिट रक्त भी चढ़ाया गया। एनेस्थीसिया विभाग की तैयारियों के के बाद अस्पताल के डॉ. प्रशांत मेहता और डॉ. विक्रम मेहता के नेतृत्व में सर्जरी की गई। ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती आसपास के अंगों को बिना क्षति पहुंचाए संक्रमित पित्ताशय को अलग करना था। चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी कर पित्ताशय को निकाल दिया।

जटिल परिस्थितियों के बावजूद सर्जरी सफल

सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि जटिल परिस्थितियों के बावजूद विशेषज्ञ टीम के समन्वय और आधुनिक तकनीक की मदद से सर्जरी सफल रही। उन्होंने नागरिकों से पेट दर्द, उल्टी, बुखार और पाचन संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करने तथा समय रहते चिकित्सा परामर्श लेने की अपील की। इस तरह के मरीजों को चिकित्सकों से परामर्श लेने के बाद आगे बढ़ना चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

22 Oct 2026, 9:24 PM IST

Published on:

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad : सिविल अस्पताल में 400 पथरियों से भरा महिला का पित्ताशय निकाला

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल के लिए सजी 700 से अधिक स्टॉल्स

Ahmedabad international book festival
अहमदाबाद

Ahmedabad News: अहमदाबाद सिविल अस्पताल की बड़ी सफलता, 31 वर्षीय महिला के पित्ताशय से निकाली गईं 400 पथरियां

Gallbladder Stones
राष्ट्रीय

Gujarat Politics: राजकोट में कांग्रेस को मिली मजबूती, पूर्व विधायक जेठा सोलंकी ने थामा ‘हाथ’, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

Gujarat politics
राष्ट्रीय

रावण दहन के बाद अंबाजी में दो गुटों में पथराव, चार घायल

Stone-pelting between two groups in Ambaji following 'Ravan Dahan'; four injured
अहमदाबाद

सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस ट्रेन का चोरवाड रोड स्टेशन पर ठहराव आरंभ

Saurashtra Janata Express Train Begins Halting at Chorvad Road Station
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.