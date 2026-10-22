यात्रियों ने मांगा जनरल टिकट वालों के लिए अलग वेटिंग रूम, अहमदाबाद स्टेशन पर ‘रेल जन संवाद’

अहमदाबाद. विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 के तहत अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को आयोजित ‘रेल जन संवाद’ में यात्रियों ने प्रतीक्षालय, स्वच्छता और पेयजल सहित विभिन्न सुविधाओं में सुधार के सुझाव दिए। मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) वेद प्रकाश ने यात्रियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और अपेक्षाएं जानीं।

संवाद के दौरान मध्य प्रदेश के नागदा से कैंसर का इलाज कराने आए एक यात्री ने सामान्य टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अलग प्रतीक्षालय बनाने की जरूरत बताई। एक अन्य यात्री ने प्लेटफॉर्म संख्या 3 और 4 पर स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के साथ शीतल पेयजल और हाथ धोने की सुविधाएं अधिक सुलभ बनाने का सुझाव दिया।

एसी प्रतीक्षालय में देर रात ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों ने बैठने और आराम करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की मांग की। एक यात्री ने एसी प्रतीक्षालय में पंजाबी भोजन और सामान सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया।