अहमदाबाद एक्सप्रेस हाइवे से 25 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 3 तस्करों को पकड़ा

पकड़े गए आरोपी कफील और तिफले का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। कफील को जयपुर के दो और गुजरात के एक मामले में कुल 45 साल की सजा हो चुकी है जो वह जमानत पर बाहर था। 2014 में जयपुर शहर में एनसीबी ने 18 किलो चरस केस में पकड़ा था, जिसमें उसे 15 साल की सजा हुई। वर्ष 2015 में जयपुर एटीएस और एसओजी ने 3 किलो अल्प्राजोलम ड्रग्स केस में उसे पकड़ा जिसमें उसे 20 साल की सजा हुई। वर्ष 2014 में ही गुजरात एनसीबी ने एंन्फ्राटामाइन ड्रग्स केस में पकड़ा, जिसमें उसे 10 साल की सजा हुई। वह 9 वर्ष जयपुर और 1 वर्ष साबरमती जेल में सजा काट चुका है। उधर आरोपी तिफले वर्ष 2014 में पंजाब के तरनतारन में हेरोइन केस में पकड़ा गया था। वर्ष 2019 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अफगान नागरिकों के साथ 330 किलो और वर्ष 2021 में 54 किलो हेरोइन मामले में पकड़ा था। 10 महीने पहले दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में कार चोरी के मामले में वह पकड़ा जा चुका है। आरोपी इमरान 2017 में दिल्ली में छेड़छाड़ व मारपीट और 2023 में धोखाधड़ी केस में पकड़ा जा चुका है। वर्तमान में वह कैटरिंग और ड्राइविंग का काम करते हुए ड्रग्स की हेराफेरी कर रहा था।