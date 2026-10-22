Sharad Pawar: मतदान से पहले नितेश कराले पर गिरी गाज, शरद पवार की पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित

पार्टी को यह शिकायतें भी मिली थीं कि कराले मतदाताओं के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का समर्थन मिलने को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। इन शिकायतों के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके आधार पर कराले को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया गया। पिछले कुछ दिनों से कराले चुनाव प्रचार में अपनी अलग भूमिका रख रहे थे। उनकी निर्दलीय उम्मीदवारी से महाविकास अघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवार के सामने चुनौती मानी जा रही थी। अब मतदान से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना होगा।