प्रदर्शनी विवाद: ‘नियम तोड़कर विक्टिम कार्ड खेल रहीं प्रियंका गांधी’, BJP का पलटवार

Bikaner Exhibition: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की तस्वीरों की प्रदर्शनी को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक हो गया है। पहले प्रियंका गांधी का तस्वीरों को हटाने पर बयान आया। अब बीजेपी ने प्रियंका के इस बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि गांधी परिवार अब खुद को देश के कानून से पूरी तरह ऊपर मानता है। उन्होंने कहा कि जब बीकानेर हाउस की नीतिगत गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदर्शनी में राजनीतिक सामग्री नहीं हो सकती तो फिर रेहान की दिल्ली प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरे कैसे लगाई जा सकती है।