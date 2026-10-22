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प्रदर्शनी विवाद: ‘नियम तोड़कर विक्टिम कार्ड खेल रहीं प्रियंका गांधी’, BJP का पलटवार

Bikaner exhibition controversy: रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी से कुछ तस्वीरें हटाने को लेकर विवाद अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Updated: 22 Oct 2026, 7:26 PM IST

Bikaner exhibition controversy

प्रियंका गांधी वाड्रा और सीआर केसवन (फोटो - IANS)

Bikaner Exhibition: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की तस्वीरों की प्रदर्शनी को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक हो गया है। पहले प्रियंका गांधी का तस्वीरों को हटाने पर बयान आया। अब बीजेपी ने प्रियंका के इस बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि गांधी परिवार अब खुद को देश के कानून से पूरी तरह ऊपर मानता है। उन्होंने कहा कि जब बीकानेर हाउस की नीतिगत गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदर्शनी में राजनीतिक सामग्री नहीं हो सकती तो फिर रेहान की दिल्ली प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरे कैसे लगाई जा सकती है।

'विक्टिम कार्ड' खेल रही प्रियंका गांधी

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान कांग्रेस अपने आप को देश का 'प्रथम परिवार' समझता है। ऐसे में यह परिवार खुद को देश और कानून से ऊपर समझता है। उनकी इस मानसिकता से अहंकार का स्पष्ट पता चलता है। केसवन ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी अब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं।

आगे उन्होंने कहा कि गांधी परिवार अब खुद को देश के कानून से पूरी तरह ऊपर मानता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में सभी को कानून का पालन करना होगा और डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान का सम्मान करना होगा।

प्रियंका गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी थी?

उनके बेटे की तस्वीरों को प्रदर्शनी से हटाने पर प्रियंका गांधी ने इसे हास्यास्पद बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी देशभर के युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज एक कलाकार के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी दूसरे कलाकार के साथ भी ऐसा हो सकता है।

बेटे रेहान के समर्थन में क्या कहा?

प्रियंका गांधी ने अपने बेटे को संबोधित करते हुए एक संदेश में कहा कि जब ताकतवर व्यक्ति दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है, तो उसे पता भी नहीं चलता कि वह अपनी ताकत पहले ही खो चुका है। उन्होंने रेहान से कहा कि वह सच के साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर खूबसूरत चीज अपना रास्ता खोजकर उनके पास पहुंचेगी। प्रियंका ने बेटे पर गर्व जताते हुए कहा कि उन्हें हमेशा उस पर गर्व रहेगा।

बीकानेर हाउस ने क्या कहा?

बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदर्शनी में शामिल कुछ तस्वीरें उसकी नीति के अनुसार नहीं थीं। इसी वजह से संबंधित तस्वीरों को हटाने का अनुरोध किया गया। सोसाइटी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो तस्वीरें तय नीति के अनुरूप हैं, उनकी प्रदर्शनी अब भी जारी है।

बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया ‘मीर जाफर’, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश में अशांति फैलाने का आरोप

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Gaurav Bhatia, Rahul Gandhi,

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Updated on:

22 Oct 2026, 7:26 PM IST

Published on:

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