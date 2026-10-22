राज ठाकरे के सत्ता परिवर्तन और प्रधानमंत्री नहीं रहने के दावे पर भाजपा का तंज, बोले- दिवाली का एक पटाखा फूटा है

उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के साथ बैठक करने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है या उनके साथ निजी संबंध हैं। उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र को साथ लिए बिना विकास की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में अडाणी और अंबानी से संबंधों का मुद्दा उठाकर नकारात्मक माहौल बनाना उचित नहीं है। बावनकुले ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में 65 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान फाइलों को मंजूरी देने और उद्योगपतियों के साथ बैठकों को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाए गए? उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की सत्ता से 15 साल दूर रहने के कारण विपक्ष जनता के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है।