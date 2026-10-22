Maharashtra Politics: मनोज जरांगे की ऑडियो क्लिप से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल, शिवसेना सांसद ने भाजपा पर साधा निशाना

महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि इस ऑडियो क्लिप को लेकर भाजपा को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बन ने कहा कि क्लिप की सत्यता की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि यह एआई की मदद से तैयार की गई क्लिप भी हो सकती है। जरांगे की ओर से सुनाई गई क्लिप में महिलाओं के बीच बातचीत होने का दावा किया गया है। इसमें एक महिला कथित तौर पर कहती है कि जरांगे पाटील तक पहले ही 500 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं और यह रकम श्रीकांत शिंदे के जरिए दी गई है। क्लिप में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान जरांगे की भूमिका और उनके भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाने का भी जिक्र है। हालांकि इस बातचीत की पुष्टि नहीं हुई है।