टाइगर श्रॉफ से मिलने पहुंचे एकनाथ शिंदे तो छलका प्रदीप पूर्णेकर परिवार का दर्द, बेटे का सवाल- हमारे लिए वक्त नहीं?

उन्होंने बताया कि दशहरे के बाद मंगलवार को वे ठाणे में नितिन कंपनी स्थित शिंदे के निजी आवास के बाहर आंदोलन करेंगे। परिवार न्याय की मांग को लेकर अनशन या सार्वजनिक मोर्चा निकालकर अपना संघर्ष जारी रखेगा। बता दें कि दो दिन पहले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पूर्णेकर परिवार से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने फोन पर परिवार की बात उपमुख्यमंत्री शिंदे से भी कराई थी। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की घटना हुई तो शिंदे तुरंत अभिनेता से मिलने पहुंच गए और उसकी तबीयत की जानकारी ली। इस बात को लेकर राम के मन में नाराजगी है।