Surajpur Double Murder: मां-बेटे की हत्याकांड का कल होगा खुलासा! आरोपी तक पहुंची पुलिस, इलीगल रिलेशन की सामने आ रही बात

लगातार संदिग्ध फोन नम्बरों को ट्रेस करने, नगर के अलग अलग स्थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से अवलोकन करने के बाद पुलिस आखिरकार हत्यारे तक पहुंच गई है। पुलिस ने आरोपी का वाहन (Accused vehicle seized) बरामद कर लिया है। इसके अतिरिक्त पुलिस घटना के बाद से मृतकों के गायब मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद करने, घटना के वास्तविक कारणों को जानने पुलिस गुरुवार को दिन भर आरोपी को लेकर अलग अलग स्थानों में घूमती रही। पुलिस द्वारा शुक्रवार को इस घटना का खुलासा किए जाने की बात कही जा रही है।