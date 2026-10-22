MCB Bus Accident: पेड़ से जा टकराई तेज रफ्तार बस, 3 महिला, बस मालिक समेत 5 की यात्रियों मौत, 20 घायल

मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में गुरुवार की दोपहर बड़ा हादसा (Bus accident) हो गया। यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस सडक़ किनारे मोड़ पर एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें बस मालिक, 3 महिलाएं समेत अन्य शामिल हैं। जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी को मनेंद्रगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही केल्हारी पुलिस व प्रशासन की टीम घटनास्थल पहुंची और घायलों को अस्पताल लाया गया। यहां घायलों (Injured in bus accident) का उपचार जारी है। हादसा किस वजह से हुआ, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है।