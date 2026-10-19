Ambikapur News: शराब के नशे में टल्ली दुर्ग ASI और आरक्षक सस्पेंड, लेकर आए थे कैदी, रातभर जमीन में लुढक़े रहे, लावारिस पड़ी थी इंसास रायफल, See Video

अंबिकापुर। दुर्ग जिले से बंदी को लेकर वहां के एएसआई और आरक्षक (Drunken ASI and Constable) 18 अक्टूबर को अंबिकापुर आए थे। बंदी को अंबिकापुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने के बाद दोनों दुर्ग जाने के लिए अंबिकापुर प्रतीक्षा बस स्टैंड पहुंचे। दुर्ग बस में सवार होने से पूर्व ही दोनों ने छक कर शराब का सेवन किया। नशा इतना चढ़ गया कि दोनों को होश नहीं रहा और वे जमीन पर लुढक़ गए। सुबह करीब 7 बजे तक वे इसी हालत में पड़े रहे। जबकि एएसआई की इंसास रायफल एक ठेले के बेंच पर लावारिस हालत में पड़ी रही। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका वीडियो बनाया और बस स्टैंड पुलिस को सूचना दी। मामले की सूचना मिलने के बाद दुर्ग एसपी ने एएसआई और आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है।