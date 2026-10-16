Surajpur Road Accident: पैरेंट्स मीटिंग में पिता के साथ स्कूल गई थी 13 वर्षीय छात्रा रिद्धिमा, लौटते समय ट्रैक्टर से कुचलकर मौत

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केशवनगर में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 13 वर्षीय छात्रा रिद्धिमा की मौत (Girl student died in road accident) हो गई। इससे उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है। दरअसल छात्रा अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर पैरेंट्स मीटिंग में शामिल होने शुक्रवार की सुबह सूरजपुर से बिश्रामपुर आई थी। दोपहर करीब 12 बजे स्कूल से लौटने के दौरान सामने जा रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान वाहन से अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में ट्रैक्टर का पहिया उसके सिर पर चढ़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पिता व अन्य लोगों द्वारा उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा की मौत से पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।