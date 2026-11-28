जानकारी के मुताबिक, सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में पिछले कुछ समय से 17 हाथियों का दल घूम रहा है। इसी दल के साथ एक नन्हा शावक भी मौजूद था। इसी दौरान वह अचानक एक गड्ढे में गिर गया और बाहर निकलने में असमर्थ हो गया। शावक के गड्ढे में फंसने के बाद हाथियों का झुंड उसके आसपास ही जमा हो गया। झुंड के सदस्य शावक के पास मौजूद थे। इससे वन विभाग की टीम के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई। एक तरफ नन्हे शावक को जल्द से जल्द बाहर निकालना जरूरी था, वहीं दूसरी तरफ हाथियों के झुंड की मौजूदगी के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में खतरा भी बना हुआ था।