अंबिकापुर में गड्ढे में गिरा हाथी का शावक (Photo Source- Patrika)
CG Elephant Rescue: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां हाथी के नन्हे शावक की जान बचाने के लिए वन विभाग की टीम को करीब तीन घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उदयपुर वन परिक्षेत्र में घूम रहे हाथियों के दल का एक छोटा शावक अचानक गड्ढे में गिरकर फंस गया। शावक के गड्ढे में फंसे होने की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती हाथियों का झुंड था। शावक के आसपास ही हाथियों का दल मौजूद था। ऐसे में झुंड के बीच रेस्क्यू करना वन विभाग की टीम के लिए काफी जोखिम भरा था। पहले हाथियों के झुंड को सुरक्षित दूरी पर खदेड़ा गया, इसके बाद शावक को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। करीब तीन घंटे की लगातार मेहनत के बाद टीम को सफलता मिली और नन्हे शावक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
जानकारी के मुताबिक, सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में पिछले कुछ समय से 17 हाथियों का दल घूम रहा है। इसी दल के साथ एक नन्हा शावक भी मौजूद था। इसी दौरान वह अचानक एक गड्ढे में गिर गया और बाहर निकलने में असमर्थ हो गया। शावक के गड्ढे में फंसने के बाद हाथियों का झुंड उसके आसपास ही जमा हो गया। झुंड के सदस्य शावक के पास मौजूद थे। इससे वन विभाग की टीम के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई। एक तरफ नन्हे शावक को जल्द से जल्द बाहर निकालना जरूरी था, वहीं दूसरी तरफ हाथियों के झुंड की मौजूदगी के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में खतरा भी बना हुआ था।
मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सबसे पहले हाथियों के झुंड को शावक से दूर करने की कोशिश की। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हाथी अपने बच्चे के आसपास मौजूद थे। ऐसे में किसी भी तरह की जल्दबाजी से हाथियों के आक्रामक होने का खतरा था। टीम ने सावधानी बरतते हुए झुंड को सुरक्षित दूरी पर खदेड़ा। इसके बाद गड्ढे में फंसे शावक को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया। वन विभाग की टीम लगातार प्रयास करती रही। करीब तीन घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार शावक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वन विभाग की टीम ने पूरी सावधानी बरती। हाथियों के झुंड के आसपास मौजूद होने के कारण कर्मचारियों के लिए यह काफी चुनौतीपूर्ण काम था। जरा सी चूक से टीम के सदस्यों की जान खतरे में पड़ सकती थी। हालांकि, लगातार कोशिशों के बाद टीम ने नन्हे शावक को गड्ढे से बाहर निकालने में सफलता हासिल कर ली। इसके बाद उसे उसके हाथियों के दल में दोबारा शामिल करा दिया गया। शावक के सुरक्षित अपने झुंड में पहुंचने के बाद वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे राहत भरा पहलू यह रहा कि रेस्क्यू के बाद नन्हा शावक अपने हाथियों के झुंड में दोबारा शामिल हो गया। हाथियों के साथ उसका फिर से जुड़ना वन विभाग के लिए बड़ी सफलता रही। वन्यजीवों के रेस्क्यू के दौरान केवल उनकी जान बचाना ही नहीं, बल्कि उन्हें उनके प्राकृतिक समूह और वातावरण में सुरक्षित वापस पहुंचाना भी महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में वन विभाग की टीम ने शावक को सुरक्षित निकालकर उसके झुंड तक पहुंचाने में सफलता हासिल की।
हाथी के नन्हे शावक को बचाने के लिए चलाए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी घटना ड्रोन कैमरे में भी कैद हुई है। इसमें शावक के गड्ढे में फंसने से लेकर वन विभाग की टीम की कार्रवाई और रेस्क्यू के दौरान की गतिविधियों को देखा जा सकता है। उदयपुर वन परिक्षेत्र में 17 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। ऐसे में वन विभाग की टीम क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। खासकर ग्रामीणों और वन्यजीवों की सुरक्षा को देखते हुए हाथियों की मौजूदगी वाले इलाकों में सतर्कता बरतने की जरूरत है।
सरगुजा जिले के जंगल और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हाथियों की आवाजाही बनी रहती है। हाथियों के झुंड के साथ छोटे शावक भी होते हैं। ऐसे में यदि कोई हाथी का बच्चा किसी मुसीबत में फंस जाता है तो झुंड के दूसरे हाथी उसके आसपास जमा हो सकते हैं। वन विभाग के लिए ऐसे हालात में रेस्क्यू करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। हाथियों के नजदीक जाने से बचना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है।
ग्रामीणों को भी हाथियों के झुंड के करीब जाने, उन्हें घेरने या परेशान करने से बचना चाहिए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में राहत की बात यह है कि तीन घंटे की मशक्कत के बाद नन्हे शावक को सुरक्षित बचा लिया गया और वह वापस अपने झुंड में शामिल हो गया। वन विभाग की टीम के लिए यह एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा।
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