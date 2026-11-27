मंत्री राजेश अग्रवाल (Minister Rajesh Agrawal) ने कहा कि सरगुजा में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गांव के मैदानों से निकलकर खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं। सरगुजा ओलंपिक उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा। लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। हार-जीत से ज्यादा जरूरी प्रतियोगिता में भाग लेना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। उन्होंने खिलाडिय़ों से मेहनत, ईमानदारी और खेल भावना के साथ खेलने का आह्वान किया।