अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर स्थित केन मेमोरियल अशासकीय विद्यालय के छात्रावास संचालन पर जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दरअसल 10 अक्टूबर को स्कूल के छात्रावास में रह रहे 15 वर्षीय छात्र आयुषोत लकड़ा की करंट की चपेट में आने से मौत (Student died due to current) हो गई थी। इस मामले में छात्र के परिजनों ने छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की थी। घटना के बाद डीईओ कार्यालय द्वारा संस्था प्रबंधन से जवाब मांगा गया था, लेकिन उसका जवाब संतोषजनक नहीं मिलने और सुरक्षा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है।