अंबिकापुर। कूटरचित राजस्व आदेश को असली बताकर भूमि अपने नाम कराने के प्रयास के मामले में सरगुजा जिले की लुण्ड्रा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार (Land fraud accused arrested) किया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर राजस्व मंडल बिलासपुर के फर्जी आदेश के आधार पर जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। जांच में आदेश फर्जी पाए जाने के बाद नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले में शामिल दूसरा आरोपी अभी फरार है।