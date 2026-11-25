अंबिकापुर। पूर्व में धान की बिक्री करने किसानों को बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से अब किसानों को धान विक्रय (Paddy procurement Centre) के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मोबाइल पर वे खुद ‘तुंहर टोकन ऐप’ से जहां ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर रहे हैं, वहीं उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाने की उपलब्धता और निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान बिक्री से उन्हें राहत मिल रही है। बिचौलियों से किसानों को मुक्ति मिल गई है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सुखरी स्थित धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने पहुंचे किसान बिपिन राजवाड़े ने इस साल का अपना अनुभव बताया।