लखनपुर। धान खरीदी शुरु होने के साथ ही गड़बड़ी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के लखनपुर धान उपार्जन केंद्र (Paddy Procurement Centre) में एक किसान 52 क्विंटल पुराना धान बिक्री करने पहुंचा था। जब समिति प्रबंधक ने देखा तो तत्काल तहसीलदार अमन चतुर्वेदी को फोन किया। सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसान के 52 क्विंटल, कुल 138 बोरी धान जब्त करने का आदेश दिया। धान जब्त करने के बाद समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं किसान से उसका रकबा भी समर्पण कराया गया, ऐसे में वह इस साल धान की बिक्री नहीं कर पाएगा।