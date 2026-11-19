अंबिकापुर। शहर के गौरव पथ से मौलवी बांध होते हुए पंचदेव मंदिर नमना कला तक प्रस्तावित सडक़ निर्माण को लेकर महापौर मंजूषा भगत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव (Former Deputy CM TS Singh Dev) से सहमति मांगी है। सडक़ निर्माण से प्रभावित होने वाली निजी भूमि के संबंध में महापौर ने पत्र लिखकर सहयोग का आग्रह किया है। इसे लेकर सिंहदेव ने कहा कि सडक़ निर्माण में करीब डेढ़ से 2 एकड़ तक जमीन जाएगी। इसकी कीमत 5-6 करोड़ रुपए है। पूर्व में भी बांध के पास मेरी निजी जमीन पर करीब 100 मीटर सडक़ बना दी गई, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। इसके लिए मैंने कोर्ट में मामला भी दायर किया है कि सरकार मुझे मुआवजा दे।