Political News: स्मृति ईरानी को लेकर पूर्व डिप्टी CM का बड़ा बयान, कहा- वे छत्तीसगढ़ से चुनाव लडऩे वाली हैं…

अंबिकापुर। वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत शहर के राजीव भवन में कांग्रेस द्वारा प्रेस कांफे्रंस का आयोजन किया गया। इसमें एआईसीसी ऑब्जर्वर देवाशीष पटनायक, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव व कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सहप्रभारी जरिता लैतफलांग उपस्थित रहीं। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने वोट चोरी को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर तंज कसते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग न जाने कैसा काम कर रही है। वे कहते हैं कि हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उन्होंने रविवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर आईं भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी (Smriti Irani) को लेकर भी बड़ा बयान दिया।