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Bus Accident Update: मनेंद्रगढ़ में तेज रफ्तार बस पलटी! 6 लोगों की हुई मौत की और 15 घायल, इलाज जारी

BIG BREAKING: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़-केल्हारी मार्ग पर पहाड़हंसवाही के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में शुरुआत में 2 लोगों की मौत की सूचना थी, जो बढ़कर 6 होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि बाकी है।
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अंबिकापुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 22 Oct 2026, 4:49 PM IST

Bus Accident Update

Bus Accident Update: मनेंद्रगढ़ में तेज रफ्तार बस पलटी!(photo-twitter)

Bus Accident Update: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में गुरुवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मनेंद्रगढ़-केल्हारी मार्ग पर पहाड़हंसवाही के पास यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में शुरुआत में चालक समेत दो लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन अब मृतकों की संख्या बढ़कर छह होने की सूचना मिल रही है। हालांकि, छह मौतों की अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इस दुर्घटना में करीब 15 यात्रियों के घायल होने की जानकारी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Manendragarh Bus Accident: पहाड़हंसवाही के पास हुआ दर्दनाक हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, यात्री बस मनेंद्रगढ़ से केल्हारी की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पहाड़हंसवाही के पास बस दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा होते ही बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि बस में सवार कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

मृतकों की संख्या छह होने की आशंका, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

हादसे के तुरंत बाद शुरुआती रिपोर्ट में बस चालक समेत दो लोगों की मौत की बात सामने आई थी। वहीं अब अनौपचारिक सूत्रों से मृतकों की संख्या बढ़कर छह होने की खबर मिल रही है। हालांकि, जिला प्रशासन की ओर से मृतकों की अंतिम संख्या और उनकी पहचान को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि प्रशासनिक मुहर लगने के बाद ही मृतकों की वास्तविक संख्या और उनके नामों का खुलासा हो सकेगा।

15 यात्री घायल, अस्पतालों में चल रहा इलाज

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस सड़क हादसे में लगभग 15 यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से तत्काल मनेंद्रगढ़ और केल्हारी के स्थानीय अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घायलों को बेहतर और आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है।

प्रशासनिक अमला और जनप्रतिनिधि पहुंचे अस्पताल

घटना की खबर मिलते ही प्रशासन और राजनीति से जुड़े लोग तुरंत हरकत में आ गए। एसडीएम शशिशेखर मिश्रा फौरन अस्पताल पहुँचे, उन्होंने घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों को अच्छे इलाज के निर्देश दिए। वहीं, पुलिस अधीक्षक (एसपी) रत्ना सिंह भी केल्हारी अस्पताल पहुँचकर हालात का जायजा लिया।

इसके अलावा, पूर्व विधायक गुलाब कमरो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुँचे और घायलों से मिलकर उनके इलाज की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। फिलहाल बस दुर्घटना किन कारणों से हुई, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर बसों की रफ्तार और सड़क सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

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22 Oct 2026, 4:49 PM IST

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