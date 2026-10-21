Road Accident: दशहरे की खुशियां मातम में बदलीं, सरगुजा में अलग-अलग सडक़ हादसे में 3 नाबालिग समेत 5 लोगों की मौत

अंबिकापुर। दशहरे के दिन अलग-अलग सडक़ हादसे (Road Accident) में 3 नाबालिग समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सरगुजा जिले के सीतापुर और उदयपुर थाना क्षेत्रों के अलावा बलरामपुर जिले के कुसमी तथा कोतमा थाना क्षेत्र में ये हादसे हुए। मृतक दशहरा देखकर अपने साथियों के साथ लौट रहे थे। हादसों के बाद कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं। सीतापुर थाना क्षेत्र में सरिया लोड ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार 2 नाबालिगों की मौत हो गई। वहीं उदयपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की जान चली गई। इसी तरह बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में रहड़ा के पास कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। उधर कोतमा थाना क्षेत्र में पिकअप की टक्कर से घायल युवक ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।