Ambikapur News: पत्नी को मायके से नहीं भेजा, अबॉर्शन कराने की दी धमकी तो दे दी जान, 5 महीने पहले ही हुई थी शादी

अंबिकापुर। सूरजपुर जिला के झिलमिली भैयाथान थाना अंतर्गत ससुराल पक्ष की प्रताडऩा से तंग आकर 1 युवक द्वारा जहर सेवन कर आत्महत्या (Suicide to eat poison) करने का मामला सामने आया है। युवक की शादी 5 माह पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी 4 माह की गर्भवती है। बताया जा रहा है कि पत्नी मायके में है, जब वह लाने गया तो उसके साथ नहीं भेजा गया। माता-पिता लेने पहुंचे तो सामाजिक बैठक कराई गई। मृतक के पिता का आरोप है कि बेटे को कॉंफ्रेंस कॉल में ससुराल वालों ने धमकी दी। पत्नी का अबॉर्शन कराने की भी बात कही। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने जहर सेवन कर लिया। अंबिकापुर के होलीक्रॉस अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार की देर शाम उसकी मौत हो गई।