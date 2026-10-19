Balrampur Big Incident: झारखंड से गुब्बारे बेचने आए 14 वर्षीय किशोर की छठ घाट में डूबकर मौत, ढाई घंटे बाद मिला शव

रामानुजगंज। शारदीय नवरात्र की महानवमी के दिन सोमवार को बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित मां महामाया मंदिर के सामने स्थित छठ घाट में डूबने से 14 वर्षीय किशोर की मौत (Drowned in river) हो गई। बालक अपने परिजनों के साथ झारखंड के डाल्टनगंज स्थित ग्राम बंदूवा से गुब्बारे बेचने रामानुजगंज आया था। गुब्बारे बेचने के बाद वह 2 बच्चों के साथ छठ घाट में नहाने उतरा था। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया और उसकी मौत हो गई। उसका शव पुलिस की मौजूदगी में स्थानीय लोगों के प्रयास से करीब ढाई घंटे बाद मिला। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त हो गया।