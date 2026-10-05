5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बलरामपुर

Balrampur Lover Murder: प्रेमी को फोन कर कहा- मिलने आ जाओ, पहुंचा तो पति के साथ मिलकर काट दिया गला, सिर-धड़ अलग-अलग जगह फेंका

Balrampur murder case: गांव की ओर जाने की बात कहकर स्कूटी से निकला था मृतक, पति-पत्नी ने कुल्हाड़ी से युवक के शव के कर दिए टुकड़े, पति-पत्नी को भेजा गया जेल
2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 05, 2026

Lover murder to cut throat in Balrampur

Balrampur Lover murder, पुलिस गिरफ्त में आरोपी पति-पत्नी (Photo- Patrika)

बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पस्ता थाना क्षेत्र के डौरा चौकी अंतर्गत ग्राम कोदौरा से लापता हुए वसीम अंसारी की हत्या का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या (Young man murder) के आरोप में ग्राम कोटडीह निवासी सोनू खैरवार (30) और उसकी पत्नी मनबासो (25) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मनबासो ने वसीम को मोबाइल से कॉल कर मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद पति-पत्नी ने कथित रूप से पूर्व योजना के तहत कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी और अपराध छिपाने के लिए शव के सिर और धड़ को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया।

पुलिस के मुताबिक वसीम अंसारी 2 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे स्कूटी क्रमांक सीजी 15 सीक्यू 3388 से गांव की ओर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

3 अक्टूबर की सुबह करीब 8 बजे उसकी स्कूटी मक्का बाड़ी के पास लावारिस हालत में मिली। इसके बाद परिजन ने डौरा चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर अपराध दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच (Police investigation) शुरू की गई।

नाले में मिला था कटा हुआ सिर

जांच के दौरान पुलिस को ग्राम भीतर चिल्मा उबका जंगल में नाला के पास एक गड्ढे में व्यक्ति का कटा हुआ सिर पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के भाई से पहचान कराई, जिस पर उसने सिर की पहचान वसीम अंसारी के रूप में की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

Murder accused arrested: पति-पत्नी गिरफ्तार

पूछताछ में पुलिस के अनुसार मनबासो और वसीम के बीच पूर्व से संबंध थे। घटना की शाम मनबासो ने वसीम को फोन कर मिलने बुलाया था। पुलिस (Balrampur police) का दावा है कि इसके बाद मनबासो और उसके पति सोनू ने मिलकर कुल्हाड़ी से हमला कर वसीम की हत्या की और शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। दोनों ने सिर व धड़ को अलग-अलग स्थान पर फेंक दिया था। पुलिस ने सोमवार को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Ambikapur News: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो से विवाद के बाद BJP नेता को थाने ले गई पुलिस, टीआई के चेंबर में CSP से हुई तू-तू-मैं-मैं, See Video

ये भी पढ़ें
Dispute between CSP and BJP Leaders

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2026 07:04 pm

Published on:

05 Oct 2026 07:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Balrampur Lover Murder: प्रेमी को फोन कर कहा- मिलने आ जाओ, पहुंचा तो पति के साथ मिलकर काट दिया गला, सिर-धड़ अलग-अलग जगह फेंका

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Balrampur Accident: तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराई, मची चीख-पुकार, 2 महिलाओं की मौत, 17 घायलों में 9 की हालत गंभीर

2 woman died in road accident
बलरामपुर

Balrampur school News: स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, 10 बच्चे घायल 2 की हालत गंभीर

Balrampur school News
बलरामपुर

Hemp Smuggling: बलरामपुर पुलिस ने पकड़ा 50 लाख का गांजा, पिकअप में बने गुप्त चेंबर में छिपाकर ले जा रहा था बिहार का तस्कर

50 lakh hemp seized by Balrampur police
बलरामपुर

Balrampur News: चनान नदी के जर्जर पुल पर जोखिम में जान, 2 फीट तक जमा पानी के बीच रेलिंग पर चढक़र स्कूली बच्चे हुए पार

Rainy water on the Chanan river bridge
बलरामपुर

Balrampur News: पुलिसकर्मी की पत्नी घर लौटी तो टूटा था दरवाजा का ताला, गायब थे जेवर-कैश, फिर पति को लगाया फोन

Theft in constable house in Balrampur
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.