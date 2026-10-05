Balrampur Lover Murder: प्रेमी को फोन कर कहा- मिलने आ जाओ, पहुंचा तो पति के साथ मिलकर काट दिया गला, सिर-धड़ अलग-अलग जगह फेंका

बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पस्ता थाना क्षेत्र के डौरा चौकी अंतर्गत ग्राम कोदौरा से लापता हुए वसीम अंसारी की हत्या का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या (Young man murder) के आरोप में ग्राम कोटडीह निवासी सोनू खैरवार (30) और उसकी पत्नी मनबासो (25) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मनबासो ने वसीम को मोबाइल से कॉल कर मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद पति-पत्नी ने कथित रूप से पूर्व योजना के तहत कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी और अपराध छिपाने के लिए शव के सिर और धड़ को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया।