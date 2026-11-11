Balrampur Murder: भाई दूज से एक दिन पहले ममेरी बहन की पत्थर से कुचलकर हत्या, जंगल में ले जाकर सिर पर किया वार

कुसमी। बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने ऐसी रंजिश का रूप ले लिया कि एक व्यक्ति ने अपनी ही ममेरी बहन की जान ले ली। भाई दूज से एक दिन पहले की रात आरोपी महिला को जंगल ले गया और पत्थर से सिर पर वार कर उसकी हत्या (Sister murder) कर दी। मंगलवार को महिला का शव खून से लथपथ हालत में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भीतरकोना जंगल में मिला था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी ममेरे भाई मदन नगेशिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।