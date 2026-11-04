Surguja Murder Case: बुआ को गाली देने पर 2 चचेरे भाइयों ने छैनी से मारकर की थी युवक की हत्या, खून से लथपथ मिली थी लाश

लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजपुरीकला के टिकरापारा में 3 नवंबर की सुबह घर के आंगन में एक युवक की खून से लथपथ लाश (Young man murder) मिली थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरु की। इसी दौरान पुलिस ने मृतक के पड़ोस में रहने वाले 2 चचेरे भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की बात स्वीकार कर ली। आरोपियों ने बताया कि शराब पीने के दौरान मृतक ने उनकी बुआ को गाली दी थी। उन्होंने उसे कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं माना। इस दौरान दोनों ने पहले तो उसकी पिटाई की, फिर सिर पर छेनी से हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।