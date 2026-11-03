Murder in Surguja: पत्नी चली गई थी मायके, घर पर पति की धारदार हथियार से हत्या, मिले संघर्ष के निशान

लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरीकला में 40 वर्षीय एक युवक की धारदार हथियार से गले और सिर पर हमला कर हत्या कर दी गई। उसका शव मंगलवार की सुबह आंगन में खून से लथपथ हालत (Murder in Ambikapur) में मिला। सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। पुलिस को घर के भीतर से आंगन तक संघर्ष के निशान मिले हैं। कुर्सी टूटी मिली तथा घर में खून के छींटे भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी कुछ माह पहले अपने मायके चली गई थी। रात करीब 10 बजे वह अपने घर की ओर जाते देखा गया था। युवक की हत्या किसने और क्यों की, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है।