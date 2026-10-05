Balrampur Accident: तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराई, मची चीख-पुकार, 2 महिलाओं की मौत, 17 घायलों में 9 की हालत गंभीर

Balrampur Accident, प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- Patrika)
अंबिकापुर/कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के करौंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं से भरी तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे (Accident in Balrampur) के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पिकअप पलटने से उसमें अधिकांश महिलाएं दब गईं। इनमें से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 17 घायल हो गए। इनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। यहां से 9 घायलों को डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया। हादसा सोमवार की सुबह हुआ।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी क्षेत्र के करौंधा थाना अंतर्गत निवासी करीब 20 महिला-पुरुष पिकअप में सवार होकर बुधवार की सुबह कहीं जा रही थीं। ड्राइवर काफी तेज रफ्तार में पिकअप चला रहा था। इसी दौरान अचानक उसने नियंत्रण खो दिया और पिकअप सडक़ किनारे स्थित पेड़ से टकराकर पलट (Pickup overturned) गई।
हादसे में वाहन में सवार कुछ लोग दब गए और कुछ लोग इधर-उधर जा गिरे। इससे वहां चीख-पुकार मच गई। हादसे में 19 लोग घायल हो गए। वहां से गुजर रहे राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को करौंधा अस्पताल पहुंचाया।
यहां डॉक्टरों ने जांच पश्चात करौंधा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी निवासी सूरजमणि पति बालेश्वर 40 वर्ष व किरण पति कपिल 30 वर्ष को मृत घोषित कर दिया, जबकि 9 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर (Ambikapur Medical college hospital) रेफर किया गया। अन्य का उपचार जारी है।
हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों व घायलों के परिजन घटनास्थल व अस्पताल पहुंचे। यहां पीएम पश्चात पुलिस ने मृत महिलाओं का शव उनके परिजन को सौंप दिया। हादसे में महिलाओं की मौत से उनके परिजनों व गांव में मातम पसर गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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