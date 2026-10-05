Balrampur Accident: तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराई, मची चीख-पुकार, 2 महिलाओं की मौत, 17 घायलों में 9 की हालत गंभीर

अंबिकापुर/कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के करौंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं से भरी तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे (Accident in Balrampur) के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पिकअप पलटने से उसमें अधिकांश महिलाएं दब गईं। इनमें से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 17 घायल हो गए। इनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। यहां से 9 घायलों को डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया। हादसा सोमवार की सुबह हुआ।