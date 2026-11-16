16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Pushkar Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बलरामपुर

Balrampur Crime: झारखंड के बूचडख़ाना ले जाई जा रही थीं 6 भैंसें, पुलिस को देखते ही हुए फरार, लक्जरी कार से पायलेटिंग कर रहे 2 तस्कर गिरफ्तार

Balrampur buffalo smuggling: पुलिस को देखकर पिकअप में सवार लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए, पिकअप में लादे गए 6 भैंसों में एक मृत, तस्करों को भेजा गया जेल
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 16 Nov 2026, 4:15 PM IST

Cattle smuggling in Balrampur district

Balrampur Crime, पुलिस गिरफ्त में मवेशी तस्कर व उनसे जब्त कार तथा पिकअप (Photo- Patrika)

कुसमी। भैंसों को पिकअप में ठूंसकर तस्कर झारखंड के बूचडख़ाने (Jharkhand Slaughter house) ले जा रहे थे। सूचना मिलते ही बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की चांदो पुलिस ने तडक़े घेराबंदी की। इस दौरान पिकअप सवार आरोपी ग्राम मगाजी के कंठीघाट तीनमोड़वा के पास वाहन खड़ा कर भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने पिकअप जब्त कर लिया। वाहन में 5 जीवित और एक मृत भैंस मिली। वहीं पिकअप को रास्ता दिखाते हुए आगे चल रही अर्टिगा कार में सवार झारखंड के 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में मवेशियों और 2 वाहनों सहित कुल 12 लाख 27 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के चांदो पुलिस को 15 नवंबर की सुबह करीब 5 बजे सूचना मिली थी कि सामरी की ओर से एक पिकअप में भैंसों को क्रूरतापूर्वक भरकर झारखंड के बूचडख़ाने (Cattle smuggling) ले जाया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी चांदो निरीक्षक मनीष कुमार नेताम ने पुलिस टीम के साथ ग्राम मगाजी के कंठीघाट तीनमोड़वा मुख्य मार्ग पर घेराबंदी की।

पुलिस की कार्रवाई के दौरान पिकअप में सवार लोग वाहन छोडक़र फरार हो गए, लेकिन आगे पायलेटिंग कर रही अर्टिगा कार में सवार 2 लोगों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड के गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मानपुर निवासी नौशाद अंसारी 25 वर्ष और मोमिनपुर निवासी शमसीर अंसारी 21 वर्ष शामिल हैं।

Ambikapur News: क्रूरता की हद: 6 पिल्लों को पहले बेदम पीटा, फिर बोरे में भरकर पेट्रोल डाला और जिंदा जला दिया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

ये भी पढ़ें
Dog cubs burnt alive

पुलिस ने पिकअप क्रमांक जेएच 03 एजे 8202 से 5 जीवित और एक मृत भैंस बरामद की। इसके साथ ही अर्टिगा कार क्रमांक सीजी 16 सीआर 1658 भी जब्त की गई। बरामद मवेशियों की कीमत 1 लाख 27 हजार रुपए, पिकअप की 5 लाख और अर्टिगा की 6 लाख रुपए आंकी गई है।

Cattle smugglers arrested: आरोपियों को भेजा गया जेल

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय (Balrampur Court) में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में चांदो थाना प्रभारी मनीष नेताम, सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार यादव, गिरीश सहाय तथा आरक्षक संदीप, अंकित जायसवाल, मुकेश सिदार, संतोष तिग्गा, विजय यादव और मदनेश कुमार शामिल रहे।

Elephants in Surajpur: दंतैल को अचानक सामने देख 3 ग्रामीणों के उड़े होश, फिर भागे बदहवास, हाथी ने पटक दी बाइक

ये भी पढ़ें
Elephant came in front of villagers
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.