Balrampur Crime: झारखंड के बूचडख़ाना ले जाई जा रही थीं 6 भैंसें, पुलिस को देखते ही हुए फरार, लक्जरी कार से पायलेटिंग कर रहे 2 तस्कर गिरफ्तार

कुसमी। भैंसों को पिकअप में ठूंसकर तस्कर झारखंड के बूचडख़ाने (Jharkhand Slaughter house) ले जा रहे थे। सूचना मिलते ही बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की चांदो पुलिस ने तडक़े घेराबंदी की। इस दौरान पिकअप सवार आरोपी ग्राम मगाजी के कंठीघाट तीनमोड़वा के पास वाहन खड़ा कर भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने पिकअप जब्त कर लिया। वाहन में 5 जीवित और एक मृत भैंस मिली। वहीं पिकअप को रास्ता दिखाते हुए आगे चल रही अर्टिगा कार में सवार झारखंड के 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में मवेशियों और 2 वाहनों सहित कुल 12 लाख 27 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।