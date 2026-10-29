Balrampur Accident: तेज रफ्तार बस और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, घर लौटते समय हुए हादसे का शिकार

कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार की शाम करीब सवा 5 बजे तेज रफ्तार बस और बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे (Bus-Bike Accident) में बाइक सवार दोनों युवकों के सिर में गंभीर चोटें आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कोटवार की सूचना पर कुसमी पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों का शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। इधर पुलिस ने पापुलर बस को जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। हादसे में युवकों की मौत की सूचना उनके परिजनों को दी गई। खबर मिलते ही उनमें कोहराम मच गया। वे अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं।