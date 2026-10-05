Balrampur school News: स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, 10 बच्चे घायल 2 की हालत गंभीर

Balrampur News: बलरामपुर जिले के विजयनगर हायर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर रहे बच्चों पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से करीब 10 बच्चे घायल हो गए। इनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, स्कूल में बच्चे सामान्य रूप से स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों का झुंड क्लासरूम में पहुंच गया। इससे बच्चों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मधुमक्खियों ने बच्चों को काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद कई बच्चे घायल हो गए।