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Balrampur school News: स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, 10 बच्चे घायल 2 की हालत गंभीर

Balrampur school incident: स्कूल में मधुमक्खियों के झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया। 10 बच्चे घायल हुए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
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बलरामपुर

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Oct 05, 2026

Balrampur school News

स्कूल में छात्रों पर मधुमक्खियों का हमला (Photo Patrika)

Balrampur News: बलरामपुर जिले के विजयनगर हायर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर रहे बच्चों पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से करीब 10 बच्चे घायल हो गए। इनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, स्कूल में बच्चे सामान्य रूप से स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों का झुंड क्लासरूम में पहुंच गया। इससे बच्चों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मधुमक्खियों ने बच्चों को काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद कई बच्चे घायल हो गए।

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Updated on:

05 Oct 2026 04:35 pm

Published on:

05 Oct 2026 04:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Balrampur school News: स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, 10 बच्चे घायल 2 की हालत गंभीर

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