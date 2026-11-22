कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी शिव चौक स्थित शिवम मेडिकल स्टोर के सामने रविवार की शाम सडक़ हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों में से एक की मौत (Death in Road accident) हो गई। दोनों ने सामने से आ रही जीप को साइड दिया और पीछे टोचन ट्रॉली से टकरा गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों दोस्तों को कुसमी अस्पताल ले जाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने 17 वर्षीय आशु टोप्पो को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। इधर पुलिस ने दुर्घटनाकारी जीप को जब्त कर मामले की जांच शुरु कर दी है। सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।