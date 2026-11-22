Balrampur Road accident, जीप जिससे टोचन की गई थी ट्रॉली (Photo- Patrika)
कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी शिव चौक स्थित शिवम मेडिकल स्टोर के सामने रविवार की शाम सडक़ हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों में से एक की मौत (Death in Road accident) हो गई। दोनों ने सामने से आ रही जीप को साइड दिया और पीछे टोचन ट्रॉली से टकरा गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों दोस्तों को कुसमी अस्पताल ले जाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने 17 वर्षीय आशु टोप्पो को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। इधर पुलिस ने दुर्घटनाकारी जीप को जब्त कर मामले की जांच शुरु कर दी है। सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रातासिली निवासी आशु टोप्पो 17 वर्ष अपने दोस्त गांव के ही इमरान लकड़ा 18 वर्ष के साथ रविवार को कुसमी आए थे। शाम करीब 4 बजे बस स्टैंड की ओर से दोनों बाइक पर सवार होकर गांव की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ग्राम कोरंधा की ओर से कुसमी आ रही जीप को साइड दिया।
वे जीप के पीछे टोचन कर ले जाई जा रही पुरानी ट्रैक्टर ट्रॉली को समझ नहीं पाए और बाइक उससे टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल (Injured in road accident) हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डायल 112 वाहन से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी पहुंचाया।
यहां चिकित्सकों ने आशु टोप्पो को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल इमरान लकड़ा को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। मृतक के शव को अस्पताल में सुरक्षित रखा गया है।
सोमवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया जाएगा। हादसे में किशोर की मौत से उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहनों को जब्त (Jeep seized) कर जांच शुरू कर दी है। इधर हादसे के बाद शिव चौक के आसपास की यातायात व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहां सडक़ किनारे दुकानें और ठेले लगने से आवागमन के लिए जगह सीमित हो गई है।
सडक़ के किनारे बने गड्ढे भी वाहन चालकों की परेशानी बढ़ाते हैं। यह मार्ग सामरी-सबाग और चांदो होते हुए जिला मुख्यालय बलरामपुर को जोड़ता है। वहीं, कोरंधा मार्ग पर कुसमी के कई शैक्षणिक संस्थान हैं, जिससे यहां स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है।
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