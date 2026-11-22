अंबिकापुर। शहर के बाबूपारा स्थित दुकान से रुपए चोरी का हैरान करने वाला मामला (Ambikapur Theft case) सामने आया है। चोरी करते पड़ोस की महिला पकड़ी गई है। दरअसल दुकान संचालक को शक होता था कि उसके काउंटर में रुपए कम हैं, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जब काउंटर में लगातार रुपए कम मिलने लगे तो उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसके होश उड़ गए। पड़ोस में ही रहने वाली महिला अलग-अलग दिनों में दुकान में आती थी और सामान निकलवाने के बहाने संचालक को दूसरी ओर भेजकर काउंटर से रुपए निकाल लेती थी। इसके कई फुटेज दुकानदार ने निकाले और मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। दुकानदार के अनुसार अब तक महिला करीब 1 लाख रुपए निकाल चुकी है। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ जारी है।