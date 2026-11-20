अंबिकापुर। सेंट्रल जेल अंबिकापुर से पैरोल पर रिहा हुआ दुष्कर्म (Rape Accused) का दोषी बंदी निर्धारित समय पर वापस नहीं लौटा। जेल प्रशासन ने उसे फरार घोषित करते हुए मणिपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जेल प्रशासन 30 सितंबर को द्वारा उसे 14 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया था। 15 अक्टूबर तक उसे जेल में लौट आना था, लेकिन वह नहीं लौटा। इसके बाद भी जेल प्रशासन ने उसका इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। आरोपी विकास बड़ा सीतापुर थाना क्षेत्र का निवासी है। सीतापुर पुलिस को भी मामले की सूचना दे दी गई है।