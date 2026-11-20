बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ वनमंडल के कोटाडोल परिक्षेत्र में वन्य प्राणी के हमले (Leopard attack) में 14 वर्षीय एक किशोरी की मौत हो गई। वह धान कटाई कर अपने माता-पिता के साथ देर शाम घर लौट रही थी। माता-पिता आगे-आगे तथा वह पीछे थी। इसी बीच अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुए या बाघ द्वारा हमला करने का संदेह जताया जा रहा है। हालांकि वन अमले ने मौके पर पगमार्क की जांच की, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की संचालक का कहना है कि यह पगमार्ग तेंदुए का हो सकता है। जांच जारी है।