CG Patwari News: नोटिस का जवाब नहीं देने पर पटवारी निलंबित, खड़गवां तहसील में कार्रवाई

CG Patwari News: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में प्रशासन ने पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की है। तहसील खड़गवां में पदस्थ पटवारी चन्द्र विजय साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर प्रशासनिक, विभागीय और राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही और अनियमितता बरतने का आरोप है। इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद भी निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।