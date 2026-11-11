रायगढ़ पुलिस ने सुलझाई बाइक चोरी की दो वारदातें, CISF गेट और ओंगना से चोरी बाइक मिली

Raigarh Crime News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बाइक चोरी की दो वारदातों का घरघोड़ा पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की दो पल्सर बाइक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। बरामद मोटरसाइकिलों की कुल कीमत करीब 1 लाख 80 हजार रुपये बताई गई है। इनमें एक बाइक CISF कार्यालय के गेट के सामने से चोरी हुई थी, जबकि दूसरी धरमजयगढ़ के ओंगना से चुराई गई थी। आरोपियों ने बाइक की पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट तोड़ी, इंजन नंबर मिटाया और रंग भी बदल दिया था।