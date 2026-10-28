रायगढ़ में 40 महिलाओं की किस्तों के पैसे लेकर फरार हुआ एजेंट, ठिकाना बदलते-बदलते हैदराबाद से गिरफ्तार

रायगढ़ पुलिस की हैदराबाद में दबिश (Photo Source- Patrika Create)
Loan Installment Fraud: रायगढ़ में फाइनेंस कंपनी की लोन किस्तों के 7.58 लाख रुपये के कथित गबन के मामले में पुलिस ने आरोपी कलेक्शन एजेंट को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एजेंट ने 40 महिला हितग्राहियों से लोन की किस्तों की रकम वसूली, लेकिन उसे कंपनी में जमा नहीं किया। मामला सामने आने के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर दिया और फरार हो गया था। रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने तलाश करते हुए हैदराबाद में दबिश दी और उसे पकड़ लिया।
मामले के अनुसार, आरोपी एक फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता था। उसकी जिम्मेदारी महिला हितग्राहियों से लोन की किस्तें वसूलकर कंपनी में जमा कराने की थी। आरोप है कि उसने 40 महिलाओं से किस्तों के पैसे तो लिए, लेकिन कुल 7.58 लाख रुपये कंपनी में जमा नहीं किए। इस तरह बड़ी रकम जमा नहीं होने पर मामला सामने आया। इसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई। मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद अब आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है।
आरोप है कि किस्तों की रकम लेकर कंपनी में जमा नहीं करने के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। इससे उससे संपर्क करना मुश्किल हो गया। वह पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था और रायगढ़ से बाहर चला गया था। जांच के दौरान पुलिस को उसके हैदराबाद में होने की जानकारी मिली। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने वहां दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया।
रायगढ़ पुलिस ने हैदराबाद में तलाश के दौरान आरोपी को एक कपड़े की दुकान से गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से 7.58 लाख रुपये के कथित गबन के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपी को हैदराबाद से पकड़कर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले में पुलिस की जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट होगी।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग