रायगढ़ के पेट्रोल पंपों पर हवा-पानी गायब, कलेक्टर की समझाइश बेअसर, महीनों से बंद मशीनें फांक रही धूल

शहर के सत्तीगुढ़ी चौक स्थित आदिवासी पेट्रोल पंप का निरीक्षण करने पर पता चला कि हवा भरने वाली मशीन का नोजल खराब होने के कारण वह बंद है। वहीं, पुलिस पेट्रोल पंप की हवा भरने वाली मशीन तकनीकी खराबी के कारण कई महीनों से बंद पड़ी है। स्टेशन चौक स्थित पेट्रोल पंप की मशीन चालू है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है। इसी तरह जूटमिल पेट्रोल पंप की हवा भरने वाली मशीन चालू है, लेकिन हवा भरने के लिए कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा टीवी टावर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर अभी तक हवा भरने की मशीन ही नहीं लगाई गई है।